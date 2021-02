Nachdem Unbekannte im Internet veröffentlicht haben, dass die Caritas in Kaiserslautern einen sogenannten Kältebus betreibt, in dem sich Wohnungslose bei eisigen Temperaturen aufwärmen können, steht das Telefon dieser Tage nicht mehr still. Allerdings: In Kaiserslautern gibt es keinen Kältebus.

„Wir haben keinen Kältebus. Das ist eine Falschinformation, von der ich nicht weiß, wie sie in die Welt gekommen ist“, sagt Melanie Müller von Klingspor, Pressesprecherin des Caritasverbandes für die Diözese Speyer. „Wir können wohnungslosen Durchreisenden im Übernachterbereich des Caritas-Förderzentrums St. Christophorus etwas zu essen anbieten, ein Bett, Sozialbetreuung, eine Möglichkeit zu duschen und die Kleider zu waschen und zu wechseln“, beschreibt sie die Hilfe für Wohnungslose in dieser kalten Jahreszeit.

„Irgendwo im Internet hat irgendwer veröffentlicht, wir hätten auch einen Kältebus und hat unsere Telefonnummer dazu gestellt. Jetzt steht das Telefon in St. Christophorus nicht mehr still, weil Leute anrufen und den Kältebus informieren wollen über obdachlose Menschen im Stadtgebiet oder weil Menschen fragen wollen, wie sie den Bus unterstützen können.“