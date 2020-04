Betroffen von der Reform des Wohnungseigentumsgesetzes, die vom Bundeskabinett im März beschlossen wurde, sind über 9 Millionen selbstgenutzte oder vermietete Eigentumswohnungen – das sind knapp ein Viertel der Wohnungen in Deutschland. Tritt die Reform wie geplant in Kraft, übernimmt die rechtsfähige Wohnungseigentümer-Gemeinschaft die Verantwortung und Haftung für das gemeinschaftliche Eigentum. Sie tritt an die Stelle der einzelnen Eigentümer. Beschlüsse über bauliche Veränderungen können künftig mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst werden. Gleichzeitig erhalten die Verwalter mehr Rechte nach außen, etwa gegenüber Handwerkern und Dienstleistern. Dagegen wird vielstimmige Kritik laut, etwa vom Deutschen Richterbund, aber auch von Eigentümerverbänden.

