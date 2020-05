Am frühen Samstagabend hat die Polizei eine Wormser Wohnung durchsucht, nachdem Zeugen ein Person „mit einem waffenähnlichen Gegenstand in der Hand“ gemeldet hatten. Wie die Polizei weiter mitteilt, soll der Mann mit der vermeintlichen Schusswaffe in einem Wohngebiet auf die Straße getreten sein, nachdem er sich zuvor mit einer anderen Person gestritten hatte. Letztere habe den Ort bereits verlassen, als der Wormser, der zunächst zurück ins Haus gegangen war, mit der vermeintlichen Waffe auf die Straße trat.

Als die Polizei eintraf, war der Mann wieder in seiner Wohnung verschwunden. Laut Polizei umstellten die Beamten die Wohnung und nahmen Kontakt zu dem Mann auf, der sich wenig kooperativ gezeigt habe. Gespräche mit weiteren Zeugen erhärteten währenddessen den Verdacht, dass es sich bei dem waffenähnlichen Gegenstand um eine Schusswaffe handeln könnte. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnten den Polizeiangaben zufolge verschiedene Gegenstände sichergestellt werden, die „nach erster Einschätzung unter das Betäubungsmittel- beziehungsweise Waffengesetz fallen könnten.“ Eine Schusswaffe fand die Polizei nicht.