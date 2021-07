In der Pirmasenser Horebstraße hat es am Samstagnachmittag in einer Dachgeschosswohnung gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Feuerwehr gegen 16.30 Uhr zum Brandort gerufen. In der betroffenen Wohnung gab es auch eine Verpuffung; die Ursache für das Feuer ist bislang unbekannt. Es gab keine Verletzten, in der Wohnung hielt sich niemand auf. Allerdings sind zwei Wohnungen in dem Gebäude vorerst unbewohnbar. Den Schaden schätzt die Feuerwehr auf 100.000 Euro. Im Einsatz waren 33 Feuerwehrleute und neun Fahrzeuge.