In der Nacht zum Sonntag brannte eine Wohnung im Mannheimer Ulmenweg. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Nach Angaben der Polizei brach es in der Küche aus, die Ursache ist noch unbekannt. Zwei Frauen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Alle anderen Hausbewohner blieben unverletzt. Sie konnten nach den Löscharbeiten zurück in ihre Wohnungen.

Der Sachschaden ist noch nicht beziffert. Die Polizei Mannheim-Neckarstadt ermittelt zur Brandursache