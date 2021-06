In einer Wohnung in einem Hochhaus in der Rehbachstraße in Neuhofen hat es am Mittwochmorgen gebrannt. Alle vier Wehreinheiten der Verbandsgemeinde Rheinauen wurden gegen 6 Uhr alarmiert und rückten mit rund 50 Einsatzkräften an. Nach Angaben von Einsatzleiter Matthias Kennerknecht brannte es in einer Küche im dritten Obergeschoss. Das Feuer war entdeckt worden, weil Rauch aus dem Fenster drang. Verletzt wurde nach Angaben des Einsatzleiters niemand. Aus dem Gefahrenbereich mit den benachbarten Wohnungen mussten insgesamt zwölf Menschen gebracht werden, die teilweise vom Rettungsdienst betreut wurden. Laut Kennerknecht war das Feuer nach etwa 45 Minuten gelöscht. Zur Ursache und der Schadenshöhe konnte die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat, am Mittwochnachmittag noch keine Angaben machen.