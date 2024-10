Am Mittwoch, den 2. Oktober 2024, kam es kurz vor vier Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße in Ludwigshafen. Im ersten Obergeschoss brannte ein Arbeitszimmer vollständig aus, während der Rest der Wohnung sowie die angrenzenden Wohnungen unbeschädigt blieben. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten musste der Straßenbahnverkehr kurzfristig eingestellt werden. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.