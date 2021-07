Zwei Bewohner eines Appartements im Weinstraßencenter mussten nach einem Brand am Mittwochnachmittag vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden. In einem Abstellraum ihrer Wohnung seien Elektrogeräte in Brand geraten, informierte Einsatzleiter Matthias Armbrust von der Feuerwehr Grünstadt vor Ort. Die 17 Wehrleute hatten das Feuer recht schnell unter Kontrolle. Der Sachschaden wird von der Hausverwaltung auf rund 10.000 Euro geschätzt. Weitere Gebäudeteile wurden aufgrund der vorhandenen vorbeugenden Brandschutzmaßnahmen nicht in Mitleidenschaft gezogen.