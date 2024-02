Am späten Mittwochabend hat es in der Wohnung eines 29-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserslauterer Innenstadt gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, mussten deshalb vorübergehend alle Bewohner das Gebäude verlassen. Der 29-Jährige selbst war zum Zeitpunkt des Feuers nicht seiner Wohnung. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Zwei Wohnungen seien derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen fünfstelligen Betrag. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.