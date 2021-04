Aus bislang unbekannter Ursache ist am Samstag gegen 14 Uhr im Quadrat G 5 in der Mannheimer Innenstadt Feuer im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Laut Polizei musste der Bewohner der darüberliegenden Dachgeschosswohnung von der Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet werden, da das Treppenhaus bereits stark verraucht war. Ob Menschen in der brennenden Wohnung waren, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, die Brandwohnung ist nunmehr jedoch unbewohnbar. Zur Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.