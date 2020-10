Die Polizei Frankenthal hat nach eigenen Angaben am Freitagmittag einen 22 Jahren alten Wohnsitzlosen festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Diebstähle begangen zu haben. Den Beamten zufolge hielten mehrere Zeugen den Mann in der Bleichstraße fest, weil er Hausfriedensbruch begangen und Wertgegenstände gestohlen haben soll. Bei der Durchsuchung entdeckte eine Streife bei ihm Betäubungsmittel und in einem mitgeführten Rucksack Diebesgut und einige Dinge, bei denen noch zu klären ist, wem sie gehören. Der Bereitschaftsstaatsanwalt habe die vorläufige Festnahme des jungen Mannes angeordnet. Er sollte am Samstagmorgen dem Haftrichter vorgeführt werden.