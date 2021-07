Auf dem Rasthof Forst an der A5 nahe Bruchsal in Nordbaden ist am Samstagnachmittag ein Wohnmobil in Brand geraten. Laut einem Zeugenbericht war das Fahrzeug auf dem Rasthof-Gelände nach einem Knall in Brand geraten. Diesem Bericht zufolge konnten die beiden Personen im Fahrzeug sich und ihren Hund rechtzeitig vor dem Feuer in Sicherheit bringen. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht, gesperrt werden musste lediglich eine Straße innerhalb des Rasthofs.