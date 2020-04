Der 59-jährige Mann, der am Donnerstagmorgen in Frankenthal im städtischen Wohnheim Albertstraße bei einer Auseinandersetzung ums Leben gekommen ist, ist nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz (Ludwigshafen) „infolge eines offenen Schädelhirntraumas“ gestorben. Das habe die Obduktion am Freitag im Institut für Rechtsmedizin in Mainz ergeben. Der als mutmaßlicher Täter festgenommene 33-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Haftrichter beim Amtsgericht Frankenthal Haftbefehl. Weitere Informationen zu dem Vorfall gaben die Behörden am Freitag nicht.