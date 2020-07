Beim Brand eines Wohnhauses in Harthausen (Rhein-Pfalz-Kreis) am Dienstagabend ist ein hoher Schaden entstanden. Das Einfamilienhaus sei nicht mehr bewohnbar, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. In dem Gebäude wohnte demnach eine dreiköpfige Familie. Sie bemerkten den Brand gegen 20.40 Uhr und riefen die Feuerwehr. Der 18 Jahre alte Sohn wurde leicht verletzt, er erlitt eine Rauchvergiftung. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 200.000 Euro. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.