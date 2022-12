Der 64-Jährige, der am Freitagabend bei einem Wohnhausbrand im südpfälzischen Herxheim ums Leben gekommen ist, ist an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Diese Todesfolge wurde nach der Obduktion des Leichnams festgestellt, wie die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalinspektion am Donnerstagnachmittag in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilen. Auch bei der Brandursache gibt es ein vorläufiges Ergebnis, nachdem ein Sachverständiger die Brandstätte begutachtet hat. Demnach ist davon auszugehen, dass der Brand durch einen technischen Defekt eines elektronischen Geräts verursacht wurde. Die Feuerwehr war mit 70 Kräften und 15 Fahrzeugen im Einsatz. Bei dem Vorfall konnte eine Person gerettet werden, die in der Einliegerwohnung des Anwesens lebte.