[Aktualisiert 17:55 Uhr, Gefahrenwarnung aufgehoben] In Hochstadt im Landkreis Südliche Weinstraße hat am Dienstagnachmittag ein Haus gebrannt. Das hat die Feuerwehr mitgeteilt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich ein älterer Mann in dem Gebäude, der gerettet und ins Krankenhaus gebracht wurde. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde gegen 15.30 Uhr eine Meldung des Katastrophenschutzes herausgegeben: Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Am frühen Abend wurde Entwarnung gegeben.

Wir berichten weiter.