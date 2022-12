Ein Einfamilienhaus in der Goethestraße in Waldsee ist am Samstagabend aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Als die gegen 21.40 Uhr alarmierte Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rheinauen eintraf, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern im Erdgeschoss. „Wir haben von außen gelöscht und uns einen Zugang zum Haus verschafft, um zu verhindern, dass sich das Feuer auf weitere Stockwerke und benachbarte Gebäude ausbreitet“, berichtet Einsatzleiter Benny Stett.

Haus jetzt unbewohnbar

Das Paar, das in dem Haus wohnt, habe beim Eintreffen der Wehr draußen gestanden und sei unverletzt geblieben. Laut Stett verbrachten die beiden die Nacht bei Verwandten. Auch wenn das Feuer auf das Erdgeschoss begrenzt werden konnte: Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Der Einsatz dauerte fünf Stunden und wurde laut Stett durch die Eiseskälte erschwert, weil das Löschwasser gefror und mit viel Salz gegen die Glätte angekämpft werden musste. Die Feuerwehr Rheinauen sei mit 75 Kräften und 14 Fahrzeugen in Aktion gewesen. Am Sonntag standen noch Nacharbeiten an, allerdings intern, wie Zugführer Stett erklärt. „Es sind viele Schläuche zu reinigen.“ Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.