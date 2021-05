In der Edenkobener Innenstadt hat am Montag in den frühen Morgenstunden ein Wohnhaus gebrannt. Laut Polizei ist das Feuer in einem Nebengebäude ausgebrochen. Der Brand sei durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und und so größere Schäden verhindert worden. Die beiden Bewohner des Anwesens blieben unverletzt und wurden im Anschluss in einer Notunterkunft untergebracht. Die Löscharbeiten dauern noch an. Zur Brandursache können zum derzeitigen Stand der Ermittlungen noch keine Angaben gemacht werden. Wir berichten weiter.