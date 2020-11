[Aktualisiert, Mittwoch 10.40 Uhr] Anfang dieser Woche wurde ein neues Lied von Xavier Naidoo verbreitet - und zwar auf YouTube sowie über den Messaging-Dienst Telegram. „WohnHaft in Deutschland“ heißt das Werk, das Naidoo gemeinsam mit dem Mannheimer „Speaker und Multiunternehmer“ Dave Brych aufgenommen hat. Es handelt von leeren Städten in der Corona-Zeit. Untertitel: „Kritischer Song gegen den Corona-Wahnsinn“.

„Für immer zu Hause bleiben“

Zu hören sind Textzeilen wie: „Alle Wiesen hier sind jetzt gesperrt und jedes Picknick ist ´ne Straftat (…), die Stadt ist leer, nichts mehr wert, bin ich in Wohnhaft eingesperrt?“. Auf Angela Merkel und politische Entscheidungsträger bezogen heißt es weiter: „Ihr habt so viel mehr Leiden erzeugt und euch wahrscheinlich daran erfreut. Ihr habt uns längst so was von entmenschlicht (…) und hättet kein Problem damit, wenn wir für immer zu Hause bleiben“. Mittlerweile wurde das Video vom „Uploader entfernt“, heißt es auf YouTube. Ob Naidoo selbst der Uploader war, ist unklar. Auf anderen Plattformen ist das Video noch zu finden. Xavier Naidoo steht seit Monaten in der Kritik, weil er verschiedenste Corona-Verschwörungstheorien verbreitet und die Existenz des Corona-Virus anzweifelt.

Auch der „Wohnhaft Talk“ von Dave Brych und Xavier Naidoo steht seit dem späten Montagabend auf YouTube online. Den aktuellen Teil-Lockdown kommentieren sie mit „das Virus ist der Next-Level-Angstmacher-Shit“. Angela Merkels erste Rede an die Nation bezeichnet Brych als ihr „Masterpiece“, das Angst in der Bevölkerung schüren sollte. „Aber es hatte auch sein Gutes“, so der Mannheimer Unternehmer, „dadurch haben Xavier und ich uns erst kennengelernt.“ Der WohnHaft-Begriff wabere schon seit langem in ihrer Szene herum, teilt Naidoo mit, „da war es nur angebracht, ihn endlich zu verwenden“. Angeprangert werden damit die aus Naidoos und Brychs Perspektive inakzeptablen Maßnahmen sowie eine Verschwörung seitens der Politik.

Vom Augen öffnen und empathielosen Monstern

Unter anderem appelliert Naidoo: „Den Lockdown für immer, den können wir denen nicht geben. Das können wir denen nicht durchgehen lassen.“ Aktuell finde er jedoch „schlecht gemacht“ auf der ganzen Welt statt: „gleichgeschaltet“, sagt der Sänger. Zudem nennt er die Bevölkerung obrigkeitshörig. Strukturell verneinen Naidoo und Brych, dass es das Coronavirus überhaupt gibt, oder dass Maßnahmen gerechtfertigt seien. Gleichzeitig bejahen sie Begriffe wie „Massenhypnose“, „Gehirnwäsche“, „Politik-Gläubigkeit“. Corona habe ihnen die „Augen geöffnet“ heißt es im Talk, Politiker seien „empathielose Monster“.