Aus der geplanten Abfahrtsstrecke für Mountainbiker am Bismarckturm wird wohl nichts. Die Gemeinde Kallstadt hat den Plänen eine Absage erteilt.

Wie der Kallstadter Beigeordnete Karl-Wilhelm Sauer (FWG) auf RHEINPFALZ-Anfrage sagte, habe sich der zuständige Ausschuss für Weinbau und Forsten einhellig gegen die Strecke ausgesprochen, die über Kallstadter Gemarkung verläuft. Grund sind vor allem Bedenken, wer bei einem Unfall haftet. „Außerdem ist das Gebiet am Bismarckturm zu stark frequentiert“, erklärt Sauer. Dort verlaufe beispielsweise der Ganerbenweg, der zahlreiche Wanderer anzieht.

Eine Abfahrt für Mountainbiker könne er sich allenfalls an einer weniger stark besuchten Stelle im Hinterwald der Gemeinde vorstellen, so der Beigeordnete. Das Thema soll laut Sauer in der nächsten Gemeinderatssitzung auf die Tagesordnung.

Wie es jetzt weitergeht und warum doch noch Mountainbikestrecken in der Region entstehen könnten, lesen Sie in unserem ausführlichen Artikel.