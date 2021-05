Ein besonderes Zeichen haben am Samstag die Beschicker des Eisenberger Wochenmarktes gesetzt. In Erinnerung und zu Ehren des kürzlich verstorbenen SPD-Politiker Manfred Rauschkolb trugen die Markthändler als äußeres Zeichen Trauerflor am Arm. Auf einem mit Blumen geschmückten Tisch in der Marktplatzmitte war zu lesen, dass die Wochenmarktbeschicker „Abschied von einem treuen Wegbegleiter und Kunden“ nehmen und „mit den Angehörigen trauern“. Manfred Rauschkolb habe „viel für den Wochenmarkt gemacht und sich auch im Stadtrat für unsere Belange eingesetzt. Wenn´s irgendwo geklemmt hat, war er da und hat geholfen“, sagte stellvertretend für seine Kollegen Markus Vorbeck. Deshalb sei es ihnen besonders wichtig gewesen, dem Verstorbenen „diese Ehre zu erweisen“. Im Bild, von links: Christian Schneider, Walter Bauer, Gerhard Müller-Janson und Markus Vorbeck.