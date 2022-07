Wegen Bauarbeiten fahren von Montag, 25. Juli, bis Donnerstag, 1. September, keine Züge zwischen Speyer und Germersheim.

Betroffen sind davon unter anderem die beiden Linien S3 und S4. Als Ersatz fahren Busse mit längerer Fahrzeit. Die Züge der Regional-Express-Linie RE4 (normalerweise von Karlsruhe über Germersheim, Speyer und Ludwigshafen nach Mainz) fallen entweder aus oder werden auf dem Abschnitt zwischen Graben-Neudorf und Ludwigshafen über Mannheim umgeleitet. Man kann mit diesen Zügen dann beispielsweise von Karlsruhe nach Ludwigshafen fahren, aber nicht von Speyer nach Mainz. Um den RE4 nach Mainz in Ludwigshafen zu erreichen, muss man früher als gewohnt mit der S-Bahn ab Speyer fahren, beispielsweise um 8.25 Uhr ab Speyer, um den RE4 mit planmäßiger Ankunft in Mainz um 9.47 Uhr zu erreichen. Zeitweise fällt allerdings auch der RE4 nördlich von Ludwigshafen wegen einer Baustelle zwischen Ludwigshafen und Worms aus. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Ersatzbussen nicht möglich.

Pfälzer Hauptbahn ab Samstag gesperrt