Sonne-Wolken-Mix und meist trocken: Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich am Wochenende auf schöneres Herbstwetter einstellen. Am Freitag sei es allerdings noch wechselhaft, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Nach Auflösung der Nebelfelder am Vormittag sei es zeitweise wolkig, im Süden aber auch heiter. Im Tagesverlauf nehme die Bewölkung zu und auch leichter bis mäßiger Regen sei möglich. Die Höchsttemperaturen erreichen 13 bis 16 Grad.

Am Samstag zeige sich nach dem Nebel eine Mischung aus Sonne und Wolken, so der DWD-Experte. Zudem bleibe es vermutlich trocken - bei maximal 10 bis 14 Grad. Ähnlich geht es laut DWD auch am Sonntag weiter. Dann sei aber vereinzelt auch ein wenig Regen nicht ausgeschlossen. In den Nächten könne es zu Bodenfrost und teils leichtem Luftfrost kommen.