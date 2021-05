Blauer Himmel und Sonnenschein werden für Rheinland-Pfalz in der ersten Wochenhälfte erwartet. „Es wird von Tag zu Tag etwas wärmer“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Zwischen 21 und 25 Grad soll es am Montag geben. Am Dienstag liegen die Höchsttemperaturen bereits bei 26 Grad. Am Mittwoch sind nach Angaben des DWD sogar 28 Grad möglich. In der Nacht auf Donnerstag sei dann aber mit Schauern und Gewittern zu rechnen, so die Meteorologin.