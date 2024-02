In Rheinland-Pfalz und im Saarland stehen die schlechtesten Brücken Deutschlands. Deshalb steckt die Autobahn GmbH mehrere Hundert Millionen Euro in den Neubau und die Sanierung. Die Grumbachtalbrücke zwischen St. Ingbert und Saarbrückenwird erst neu gebaut und dann verschoben. Wie das geht, zeigt die Maus. Manchmal nervt es Autofahrer, wenn sie sich ein ganzes Jahr lang an einer Autobahnbaustelle vorbeiquälen müssen. Wer im Saarland unterwegs ist, der braucht bessere Nerven. Denn hier gibt’s aktuell zwei Baustellen, die richtig lang bestehen: die eine neun Jahre, die andere sieben. Sofern es keine Verzögerungen gibt. Alles über diese beiden und alle anderen Autobahnbaustellen im Saarland hier und in der Pfalz hier.

