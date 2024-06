In fast allen Kreisen und kreisfreien Städten der Pfalz gibt es weniger Einwohner als gedacht. Das ist das regionale Resultat der 2022er Volkszählung, heute Zensus genannt, deren erste Ergebnisse jetzt veröffentlicht wurden. Demnach setzt sich in der Pfalz die bundesweit sichtbare Tendenz nahezu ungebrochen fort, denn die Bevölkerung ist fast überall kleiner, als sie auf Basis des vorherigen Zensus von 2011 vorausberechnet worden war.

Besonders prägnant wirkt das in der Stadt Kaiserslautern, die laut Zensus nur 99.689 Einwohner hat und damit keine Großstadt mehr wäre. Allerdings: Die Zensus-Zahlen unterscheiden sich grundsätzlich mehr oder weniger deutlich von denen, die lokale Einwohnermeldeämter errechnen. Laut Letzteren, gibt die Kaiserslauterer Pressestelle Auskunft, liegt die Einwohnerzahl in der Stadt schon seit Jahren konstant dreistellig oder knapp vierstellig über der 100.000, welche eine Großstadt definiert. Aktuell hat Kaiserslautern seinem Melderegister zufolge 101.826 Einwohner.

Was die Abweichung zwischen vorausberechneter und durch den Zensus ermittelter Zahl angeht, ist der Kreis Südliche Weinstraße die Ausnahme in der Pfalz: Er ist die einzige Region, in der laut Zensus mehr Menschen leben als berechnet. Allerdings beläuft sich die Abweichung lediglich auf 0,16 Prozent oder 182 Personen. Demnach leben in der Südpfalz 112.576 Einwohner. Ebenfalls sehr treffsicher war die Vorausberechnung für den Kreis Germersheim, wo laut dem Zensus genau 14 Menschen weniger leben als kalkuliert: 130.551 statt 130.565, eine Abweichung von nur minus 0,01 Prozent.

Die größten Abweichungen von der Vorausberechnung weisen Kreise und kreisfreie Städte der Westpfalz auf. Im Landkreis Südwestpfalz leben laut dem Zensus nur 90.480 Personen – statt der berechneten 95.355. Die Abweichung beläuft sich hier auf satte minus 5,39 Prozent. Aber auch für Speyer hat sich der Zensus verrechnet; demnach läge die Domstadt nicht über, sondern unter der 50.000-er Marke: Sie hat nicht wie vorausberechnet 51.085, sondern nur 49.482 Einwohner, eine Abweichung von minus 3,24 Prozent. Für die 16 Landkreise und kreisfreien Städte der Pfalz ergeben sich im Zensus insgesamt 1.414.754 Einwohner, eine Abweichung von 20.170 Personen oder minus 1,43 Prozent.

Einen ausführlichen Artikel zum bundesweiten Zensus finden Sie hier.