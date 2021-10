Der Budenzauber mit Glühwein, Waffeln und Kerzenschein verschönert den Advent. Trotz der Corona-Pandemie soll es in der Pfalz in diesem Jahr wieder Weihnachtsmärkte geben. Den Besuchern verheißt dies eine schrittweise Rückkehr zur Normalität, für die Veranstalter ist es eine Herausforderung. Ein Überblick wo und wie die Märkte in der Region stattfinden, lesen Sie hier.