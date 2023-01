Maikammer. Laut Wetterexperte Christian Müller vom Wetterbüro „Klima-Palatina“ in Maikammer setzt sich in der Pfalz in den nächsten Tagen die relativ kalte Winterwitterung fort. Weiterer Schnee fällt demnach aber zumeist nicht. Müller verrät auch, wo es am Wochenende am kältesten und wo die Schneedecke am dicksten war.

Die ganze Pfalz war am Wochenende in Weiß getaucht, besonders in der Südwestpfalz ist dabei sehr viel Schnee gefallen. Am kältesten war es nach Angaben des Wetterexperten Christian Müller auf der Wetterstation tagsüber auf dem Kalmit-Turm (Kreis Südliche Weinstraße) mit -2,7 Grad. Auch am Rhein lagen die Höchstwerte am Sonntag bei +2,5 Grad (Römerberg), bei 1 Grad in Kaiserslautern und bei nur 0,7 Grad in Pirmasens.

Morgen, Dienstag, sowie am Mittwoch bleibt es dabei weitgehend trocken. Es stellt sich dabei eine Mischung aus Hochnebel, örtlich aufgelockerten Abschnitten mit etwas Sonne ein. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen in der Vorder- und Südpfalz +4 bis +5 Grad am Rhein, in der West- und Nordpfalz hingegen lediglich um +2 Grad. Im Pfälzerwald herrscht weiterhin leichter Dauerfrost um -2 Grad mit verbreiteter Schneeglätte. Dazu weht dann ein auflebender und teils böiger Nordost-Wind.

Für den Donnerstag prognostizieren die Wetterfrösche +2 bis +4 Grad am Rhein und -3 Grad im Bergland, verbreitet erneut leichten Schneefall mit Glättegefahr in der Pfalz. Erst zum Monatswechsel werden dann steigende Temperaturen und Tauwetter erwartet.

Am meisten geschneit hat es am Wochenende in der Südwestpfalz. An der Spitze lag Eppenbrunn, wo Müller zufolge am Samstagmorgen 25 cm Neuschnee gemessen wurden. Schlusslicht war Bad Bergzabern (Südliche Weinstraße) mit nur acht Zentimetern. Weitere Schneehöhen waren: Kalmit (22 Zentimeter), Weinbiet (21), Pirmasens (16), Annweiler (16 ), Speyer (14), Maikammer (12) und Frankenthal (9).