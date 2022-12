Zwei Jahre lang war es ruhig an Silvester. Denn während der Corona-Pandemie sollten die Krankenhäuser während des Jahreswechsels entlastet werden – es galt ein Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern. Eine stichprobenartige Umfrage unter Pfälzer Kommunen zeigt, dass dieses Jahr wieder geböllert werden darf. Es gibt aber Ausnahmen.

Da sind zum einen ganz allgemeine Verbote, etwa Feuerwerk in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden abzubrennen. Darüber hinaus können die Kommunen eigene Verbotszonen ausweisen. So eine Zone hat etwa die Stadt Speyer in der Innstadt eingerichtet. Der Grund ist der Weihnachts- und Neujahrsmarkt, der bis zum 8. Januar im Zentrum stattfindet. Auch in der Neustadter Altstadt darf kein Feuerwerk gezündet werden.

Keine Mehrheit für Verbot

Die Stadt Landau plant dagegen keine Verbotszonen. Dadurch komme es zu einem Verdrängungseffekt, so dass Bürger andernorts böllern würden, so die Verwaltung. Man wolle dieses Silvester nutzen, um ein mögliches Feuerwerksverbot neu zu bewerten. Jedoch appelliert die Stadt an die Bürger, auf private Feuerwerke zu verzichten.

Im Donnersbergkreis und in Bad Dürkheim darf nach Angaben der Kreisverwaltungen Feuerwerk gezündet werden. Im Zweibrücker Stadtrat fanden laut Verwaltung weder ein Böllerverbot noch Alternativen, wie ein zentrales Feuerwerk oder eine Lasershow, eine Mehrheit.

Höhere Feinstaubbelastung

Wie sehr Feuerwerke die Umwelt belasten, geht aus Zahlen des Landesamts für Umwelt hervor: In der Silvesternacht 2018 lag in vielen Städten besonders zwischen Mitternacht und 1 Uhr der Wert für die Feinstaubbelastung 20- bis 40-mal höher als der Durchschnittswert im Dezember.

Ist das Böllern an Silvester heutzutage überhaupt noch zeitgemäß? Ein Pro und Contra zur Frage, ob es zum Jahreswechsel noch eine Feuerwerk braucht, lesen Sie in unserem Streitfall.