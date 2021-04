Niko Springer aus Siefersheim ist bei der WM-Qualifikation, der Super League Darts, in Niedernhausen im Viertelfinale ausgeschieden. Gegen Topfavorit Martin Schindler, der bereits mehrfach an den Weltmeisterschaften in London teilnahm, unterlag der 20-jährige vom Dart-Bundesligisten Nostra DartMus aus Kaiserslautern deutlich mit 1:9. Schindler überragte beim seinem Sieg gegen Springer mit einem Drei-Dart-Average von 100,8 Punkten.

Schon Tickets für Qualifikation 2022 gesichert

Marcel Gerdon aus Ludwigshafen, der ebenfalls für Nostra DartMus spielt, schied bereits in der Zwischenrunde aus. Dennoch überraschten die beiden Debütanten, so war nicht zu erwarten, dass sie die Vorrunde überstehen. Mit ihrem Ergebnis haben sie sich bereits die Teilnahme an der Qualifikation im Jahr 2022 gesichert.