Vier Wochen vor dem Start der Faustball-Weltmeisterschaft ist der WM-Pokal am Donnerstag in Mannheim angekommen. Die Trophäe wurde mit einem Hubschrauber gebracht. Jörg Verleger und Steve Schmutzler, Präsident und Vize-Präsident des Faustball Weltverbandes, übergaben den eigens für die WM gemachten Pokal an Henning Fritz. Der Handball-Weltmeister von 2006 ist Botschafter der Titelkämpfe in Mannheim. Das Turnier startet am 22. Juli, die Finalspieltage sind in der SAP-Arena.