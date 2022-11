Allmählich steigt die Anspannung vor dem „Endspiel“ der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar – und dabei ist es erst das zweite Spiel für die Elf von Bundestrainer Hans Flick. Doch nach der Niederlage gegen Japan heißt es nun gegen Spanien schon: Wende oder Ende. Wir haben die Infos zum Spiel gesammelt – und beschäftigen uns auch mit der Frage, ob Leroy Sané spielen kann. Sollte Deutschland tatsächlich ausscheiden, wäre es nicht das erste Mal, dass es nach zwei Spielen schon so weit ist. Beim der Premiere 1938 waren die Österreicher Schuld – und die Nazis.

Bei Spanien ist der Respekt gegenüber der deutschen Mannschaft dennoch enorm. Man müsse nur das Trikot betrachten, sagt Trainer Luis Enrique, da seien schließlich vier Sterne für vier Titel zu sehen. Genauso groß ist aber das Selbstvertrauen der Iberer - zum Auftakt gab es schließlich ein fulminantes 7:0 gegen Costa Rica. Ein Schlüsselspieler der Spanier ist übrigens der 34-jährige Sergio Busquets.

Am Samstag spielten unter anderem Argentinien gegen Mexiko und Saudi-Arabien gegen Polen. Berichte dazu gibt es im E-Paper der RHEINPFALZ am Sonntag. Dort steht auch, wie sich Frankreich gegen Dänemark geschlagen hat.

Eine Woche ist diese umstrittene WM in Katar schon alt – und es gibt hauptsächlich Kritik am Turnier und den Umständen. Das Spiel an sich, blendet man alles Störende einfach mal aus, aber ist immer noch wunderschön.