Das deutsche Eishockey-Nationalteam hat auch das dritte Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland verloren. Beim 2:3 (0:0, 2:1, 0:2) gegen die USA reichte der deutschen Auswahl am Montag in Tampere auch eine erneut überzeugende Leistung nicht. Die Tore des Augsburgers Samuel Soramies (31. Minute) und des Münchners Justin Schütz (40.) waren für den Außenseiter zu wenig. Nach zwei spielfreien Tagen steht Deutschland am Donnerstag (19.20 Uhr/MagentaSport und Sport1) gegen Dänemark erheblich unter Druck und muss für die Chance auf den angestrebten Viertelfinaleinzug unbedingt gewinnen.