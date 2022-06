Schock für die deutsche Dressurequipe: Trotz seines starken Comebacks nach neunmonatiger Verletzungspause bei den deutschen Meisterschaften fällt der Wallach Showtime von Dorothee Schneider für die WM in Herning im August aus. Die Framersheimerin zog ihr Olympiapferd am Mittwoch kurzfristig vom CHIO Aachen, dem letzten Sichtungsturnier vor der WM, zurück. Es habe sich im abschließenden Training „nicht so frisch“ wie Anfang Juni in Balve präsentiert, teilte Dorothee Schneider mit. Damals hatte sie mit Showtime Gold im Grand Prix Special gewonnen. „Das ist bitter, vor allem für Dorothee“, sagte Bundestrainerin Monica Theodorescu. Der Weg ins WM-Team führe aber über Balve „und einen Start beim CHIO Aachen“, erklärte Klaus Roeser, der Vorsitzende des Dressurausschusses, das WM-Aus für das Paar.