Außenseiter Marokko hat bei der Fußball-WM in Katar völlig überraschend das Viertelfinale erreicht. Die Nordafrikaner gewannen am Dienstagabend in Al-Rajjan gegen die favorisierten Spanier nach torloser Partie mit 3:0 im Elfmeterschießen und gehören damit erstmals bei einer Weltmeisterschaft zu den besten acht Mannschaften. Im Kampf um den Halbfinal-Einzug treffen die Marokkaner am Samstag auf den Sieger des letzten Achtelfinals zwischen Portugal und der Schweiz, die sich am Dienstagabend (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegenüberstehen.