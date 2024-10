Hannelore Eckel, Witwe des ehemaligen FCK-Spielers und Fußball-Weltmeisters Horst Eckel, ist am Samstag im Alter von 87 Jahren gestorben. Das gab ihre Tochter Dagmar Eckel bekannt: „Sie ist am Samstagmorgen um 11.45 Uhr friedlich in meinen Armen eingeschlafen.“ Hannelore und Horst Eckel waren von 1957 bis zum Tod des Sportlers im Jahr 2021 verheiratet.