Nach dem Bruch der Ampelkoalition verlässt Bundesverkehrsminister Volker Wissing die FDP und bleibt im Ministeramt. Das wird Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz haben, denn Wissing ist seit 2013 Landesvorsitzender der FDP. Das kündigte er am Donnerstagmorgen in einem Statement an. Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) habe ihn nach dem Koalitionsausschuss am Vorabend in einem persönlichen Gespräch gefragt, ob er im Amt bleiben werde. „Ich habe darüber nachgedacht und dies bejaht“, sagte Wissing. Daraufhin habe er dem FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner seinen Austritt aus der FDP angekündigt. Er werde in keine andere Partei eintreten. Dies sei eine persönliche Entscheidung und entspreche seiner Vorstellung von Verantwortung. „Ich möchte mir selbst treu bleiben“, sagte Wissing.

