Bluttat Oggersheim: Angeklagter zeigt keine Reue

Im Prozess um die tödlichen Messerattacken in Oggersheim vom 18. Oktober stand am Donnerstag einmal mehr der Angeklagte im Mittelpunkt. Der 26-jährige Somalier zeigte keine Reue darüber, dass er zwei Männer umgebracht und einen weiteren lebensgefährlich verletzt hat. Zum Artikel

Minister Wissing über die Hochstraßen, Habeck und die Ampel-Bilanz

Wie geht’s weiter mit den Ludwigshafener Hochstraßen? Darüber hat Steffen Gierescher mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing am Rande eines FDP-Treffens in Ludwigshafen gesprochen. Zum Artikel

So funktioniert die elektronische Patientenakte

Die bislang kaum genutzte elektronische Patientenakte soll künftig für alle gesetzlich Versicherten zum Alltag gehören. Wer hat darauf Zugriff? Zum Artikel

Jaulen unter Trümmern: Der Tierretter im Erdbebengebiet im Einsatz

Helfer aus der Region waren über eine Woche in der Türkei, um nach verschütteten Tieren zu suchen. Es war eine schwierige Mission – körperlich und psychisch. Zum Artikel

Rätselhafte Abbuchungen: Hat Bank 3000 Euro zurückgezahlt?

Von den beiden Konten der Kinder eines Südpfälzers verschwinden auf rätselhafte Weise knapp 3000 Euro. Während er sich als Betrugsopfer sieht, verweist sein Kreditinstitut auf einen mutmaßlichen Fehler seinerseits. Wer hat Recht? Zum Artikel

Stadt veröffentlicht Termine für Gimmeldinger Mandelblütenfest

Am Donnerstagmittag hat die Stadt Neustadt über die Termine für das Gimmeldinger Mandelblütenfest informiert. Zum ersten Mal findet das Mandelblütenfest an zwei Wochenenden statt. Zum Artikel – Was alles geplant ist, wann es los geht und wo man am besten parken kann: Zum Artikel

Nord Stream: Ist Sabotage so einfach?

Laut Medienberichten stehen sechs Leute im Verdacht, den Anschlag auf die Erdgaspipelines in der Ostsee verübt zu haben. Ist das plausibel? Zum Artikel

Pfälzerwaldverein-Hütte verkauft, Verein in Auflösung

Auch der dritte Anlauf, eine neue Führung für den im Jahr 1905 gegründeten Ortsverein Münchweiler des Pfälzerwaldvereins zu finden, schlug fehl. Der Verein wird jetzt aufgelöst. Für die Hütte wurde ein Käufer gefunden. Zum Artikel

Neuer Staatsschutzprozess gegen mutmaßliches IS-Mitglied aus der Pfalz

Gegen zwei mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beginnt Ende März in Celle ein neues Staatsschutzverfahren. Einer der beiden kommt aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Zum Artikel

„Kaiserslautern Gigafactory“: Batterien statt Motoren

Das Opel-Gelände in Kaiserslautern verändert sein Gesicht: Leerstehende Werkshallen werden zurückgebaut und schon bald soll der Aufbau eines Batteriezellwerks beginnen. Es gibt aber noch viel zu tun. Zum Artikel

Weinbiet, Weinsteig, Wolfsburg: Auf schönen Pfaden über Neustadt

13 Kilometer, davon 90 Prozent auf naturbelassenen Waldpfaden. Dazu eine bewirtschaftete Hütte, zwei Ruinen, markante Felskanzeln und eine Ode an den Pfälzer Schoppen – was will man mehr? Zum Artikel