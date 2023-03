Bundesverkehrsminister Volker Wissing (52) ist am Samstag in Mainz mit 83,76 Prozent der Stimmen als Landesvorsitzender der FDP bestätigt worden. Vor zwei Jahren lag die Zustimmung lediglich bei 64,5 Prozent. Wissing, der in Barbelroth in der Südpfalz wohnt, führt den Landesverband seit 2011. In seiner Rede hatte er sich zuvor dafür ausgesprochen, dass Deutschland ein klimaneutraler Industriestandort werde. Dem grünen Koalitionspartner warf er „Klimablabla“ vor. Seine erste Stellvertreterin, Landeswirtschaftsministerin Daniela Schmitt, wurde mit 88,14 Prozent im Amt bestätigt.