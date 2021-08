Die deutsche Wirtschaft dreht wieder auf: Nach einem Rückgang zum Jahresbeginn ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal um 1,6 Prozent verglichen mit dem Vorquartal gewachsen. Im Vergleich zum vierten Quartal 2019, bevor die Corona-Pandemie um sich griff, war die Wirtschaftsleistung allerdings noch 3,3 Prozent geringer, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erklärte, die deutsche Wirtschaft werde künftig wieder „kräftig“ wachsen.

Das Statistische Bundesamt korrigierte mit seiner Mitteilung vom Dienstag seine erste Prognose von Ende Juli leicht nach oben, damals waren die Statistiker noch von einem Anstieg von 1,5 Prozent ausgegangen. Im ersten Quartal 2021 ging das Wachstum nach neuen Berechnungen um 2,0 Prozent zurück.

Bedingt durch die zunehmenden Lockerungen im Rahmen der Pandemie wurde wieder deutlich mehr konsumiert: Die privaten Konsumausgaben waren demnach preis-, saison- und kalenderbereinigt 3,2 Prozent höher als im Dreimonatszeitraum von Januar bis März. Der Staat erhöhte seine Konsumausgaben um 1,8 Prozent. Die Investitionen in Ausrüstungen - also vor allem in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge - stiegen ebenso wie die Bauinvestitionen um 0,3 Prozent.

Auch der Außenhandel legte im Vergleich zum ersten Quartal zu: Ins Ausland wurden 0,5 Prozent mehr Waren und Dienstleistungen exportiert, die Importe stiegen um 2,1 Prozent.