Müll auf Campingplatz: Tausend alte Reifen entsorgt

Die Ortsgemeinde Waldsee wusste, worauf sie sich einließ, als sie das vermüllte „Kief-Gebiet“ auf dem Campingplatz „Auf der Au“ vor über einem Jahr kaufte. Nun wurde aufgeräumt. Die Menge des Mülls, der teilweise schon mit Pflanzen überwuchert war, überrascht trotz vorheriger Ahnungen. Zum Artikel

Trauer in der Pfalz: Historiker Roland Paul gestorben

Über Jahrzehnte war Roland Paul der Ansprechpartner schlechthin, wenn es um die Pfalz, Familienforschung und Pfälzer Juden ging. Aber er war auch ein guter Freund und großer Menschenfreund. Zum Artikel

Heimsieg des Lebens: Mark Forster feiert eine Sommerparty auf dem Betze

Wenn der Begriff des Heimspiels jemals zutreffend war, dann in diesem Fall: Mark Forster, geboren in Kaiserslautern, ein Winnweilerer und großer FCK-Fan, feierte am Samstagabend vor knapp 40.000 Zuschauern eine großartige Party auf dem Betzenberg. Mit dabei: Überraschungsgäste wie der Rapper Kontra K. oder Komiker Otto Waalkes. Und die Chöre der Fans sangen mit – keineswegs nur in der legendären Westkurve. Zum Artikel

Lieber in S-Bahn statt in uncoolem Kindersitz heimfahren

Aufmerksame Fahrgäste meldeten der Polizei am Samstag gegen 20 Uhr, dass ein Kind alleine in der S-Bahn von Wörth in Richtung Karlsruhe fährt. Wenig später entdeckten Polizeibeamte den Jungen und brachten ihn auf die Dienststelle. Weshalb der Junge die S-Bahn nahm, ist kurios. Zum Artikel

Mitarbeiter von Sicherheitsdienst schießt auf US-Soldaten

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienst haben am Sonntagmorgen vor dem Haupteingangstor der US-Liegenschaft Baumholder auf einen 23-jährigen US-Soldaten geschossen. Zum Artikel

Der seltsame Putsch des Herrn Prigoschin

Am Tag nach dem letztlich abgesagten Putsch wirken sowohl Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin als auch Russlands Präsident Wladimir Putin wie Verlierer. Zum Artikel

Justiz ermittelt gegen einen Bauträger

Landau ist einer der Schauplätze eines Wirtschaftskrimis, bei dem über 1000 Anleger und Investoren geprellt wurden, wie es aussieht. Die Justiz hat bislang nichts erreicht gegen einen Mann, der sich wie ein geschäftsmäßiger Betrüger durch Firmensitzverlegungen und Schweigen aus der Verantwortung windet. Zum Artikel

Sanierung der Domglocken: Experten von Notre-Dame im Einsatz

Er gehört zu den Bereichen des Kaiserdoms, den nur wenige Menschen mit eigenen Augen gesehen haben: der Glockenstuhl im Mittelturm des Westbaus. Anlässlich der aktuellen Sanierung der Glocken in der Kathedrale hat das Domkapitel eine Ausnahme gemacht. Zum Artikel