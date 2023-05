Die Wirtschaft in der Pfalz ist nicht – wie von manchen befürchtet – in eine Rezession abgerutscht, aber von einer Aufbruchstimmung kann auch nicht die Rede sein. Das sind Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz. Der Konjunkturklimaindex der IHK ist um einen Punkt auf jetzt 94 Punkte gestiegen. Diese Ergebnisse hat die Kammer am Donnerstag präsentiert.

„Die Unternehmen sind zwar nicht mehr im Krisenmodus unterwegs“, lässt IHK-Präsident Albrecht Hornbach wissen. „Sie sehen sich aber gravierenden Herausforderungen gegenüber: Energie- und Rohstoffpreise, Fachkräftemangel, Arbeitskosten sowie die aktuellen Zinsbedingungen.“ Präsident Hornbach sieht die Politik in der Pflicht, die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen unternehmensfreundlich auszugestalten.

„Wirtschaft tritt auf der Stelle“

„Die Wirtschaft tritt auf der Stelle, denn sowohl Geschäftsklima als auch Geschäftslage schätzen die Unternehmen ähnlich ein wie zu Jahresbeginn, zum Teil unterscheiden sich die Zahlen nur um einen Prozentpunkt“, sagt Ruth Scherer, Konjunkturexpertin der IHK Pfalz, angesichts der Ergebnisse.

So nennen 23 Prozent der rund 1400 befragten Pfälzer Unternehmen die Lage gut und 55 Prozent zufriedenstellend.

Bei den Geschäftserwartungen rechnen 14 Prozent mit besseren und 58 Prozent mit gleichbleibenden Geschäften.