Die Wirte stellten am Samstag Tische und Stühle auf den Herzogplatz und sperrten das kleine Lokal mit Flatterband ab. Mit der Aktion wollten sie auf ihre Lage in Corona-Zeiten aufmerksam machen.

„Wir wollen aufmachen und nicht vergessen werden“, sagen Klaus Wachter von der Timeless Diner Bar am Schlossplatz und Florian Jonitz von „Jonis“ am Hallplatz, dessen Eröffnung als Nachfolger des Coyote-Cafés wegen Corona ausfiel. Die beiden sprachen stellvertretend für 15 Wirte, die den Protest organisiert hatten. „Viele Gastronomen werde Pleite gehen“, ist Jonitz überzeugt. Seine Kunden böten Hilfe an, ergänzt Wachter, doch jetzt Gutscheine zu verkaufen sei auch schwierig, weil man gar nicht wisse, ob man wieder aufmachen könne. Einen Monat könne er sich noch ohne Einnahmen halten, merkt Wachter an. Und die Soforthilfe von 9000 Euro sei angesichts der laufenden Kosten nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Beide stört gewaltig, dass sich bislang niemand auf einen Termin für die Wiedereröffnung der Gastronomie festlegt. Dies erschwere die Planung ungemein. Man könne auch nicht von einem Tag auf den nächsten öffnen, man brauche Vorlauf. Die Passanten reagierten sehr positiv auf den Protest. Nicht schreiend sollte der Protest sein, sondern still, wie Wachter und Jonitz betonen.

Einige Personen nutzten die Aufmerksamkeit, die den Gastronomen zuteil wurde und schlossen sich ungefragt dem Protest an; einer tat mit lautem Geschrei seine sehr persönliche Meinung kund. Das führte teils zu Irritationen. Die Gastronomen hatten nach Auskunft von Wachter und Jonitz für ihre Aktion beim Ordnungsamt ein Sondernutzungsrecht für den Herzogplatz beantragt. Das Ordnungsamt hatte dann auch vor Ort ein Auge auf die Kundgebung.