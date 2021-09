Ewald P. war todkrank. Und er ist kurz vor seinem Tod noch operiert worden. Aus wirtschaftlichen Gründen, vermutet seine Witwe. Wird in Deutschland zu viel operiert? Die Frage wird inzwischen häufig gestellt. Die Antwort ist damit verknüpft, wie sich die Krankenhäuser finanzieren.

Unterm Messer

Irgend jemand vergisst, Ewald P. die Patientenverfügung mitzugeben, als man ihn in seinem Pfälzer Pflegeheim abholt und ins Krankenhaus bringt. In jener Patientenverfügung steht, dass Ewald P. keine lebenserhaltenden Eingriffe mehr wünscht, keine künstliche Ernährung durch eine Magensonde, keine Gabe von Antibiotika. Seine Patientenverfügung also wird zunächst vergessen, „jeder hat gedacht, er wird nur geröntgt“, sagt seine Frau Ines. Allerdings fragen die Sanitäter, die ihn abholen: „Will ihr Mann überhaupt noch ins Krankenhaus?“ Ewald P. ist todkrank. 2007 hat man einen Hirntumor bei ihm diagnostiziert. Weiterlesen