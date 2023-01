Günstig reisen trotz Krise

Mit diesen Buchungstricks entlasten Sie auch in Zeiten von Inflation und Preissteigerungen zuverlässig den Urlaubs-Geldbeutel. Wir zeigen Ihnen, wie cleveres Reisen funktioniert. Hier geht’s zum Artikel.

Nachhaltigkeitskolumne: Essensreste einpacken lassen

Doggy Bags sind die einfachste Maßnahme gegen Lebensmittelverschwendung.

Lieber den Magen verrenkt, als dem Wirt was geschenkt, lautet ein altes Sprichwort. Aber der Wirt hat gar nichts davon, wenn der Teller halb voll in die Küche zurückgeht – außer mehr Müll in der Tonne. Hier geht’s zum Artikel.

„Es war eine tolle Zeit“: Eine langjährige Kaufhof -Mitarbeiterin erinnert sich

Wieder einmal ist die Zukunft des Kaufhofs am Altpörtel ungewiss. Die Konzernspitze hatte angekündigt, bis Ende Januar aufzulisten, welche Standorte geschlossen werden. Der Gedanke, dass es die Speyerer Filiale treffen könnte, ist für Daniele Goldschmidt kaum zu ertragen. Die langjährige Mitarbeiterin erinnert sich. Hier geht’s zum Artikel.

Weiter Weg zur Inklusion: Eine Familie erzählt vom Leben mit einem beeinträchtigten Kind

Jessica und Tobias Kerpen aus Brücken haben ein schwerbehindertes Kind. Im Alltag stoßen sie oft auf viele Hürden – Treppen, Bürokratie, mangelnde Akzeptanz. In ihren Augen muss sich in Sachen Inklusion noch einiges ändern. Hier geht’s zum Artikel.

Stoppt die EU die Internet-Giganten?

Mit dem Gesetz über digitale Dienste will die EU Hass und politische Radikalisierung eindämmen. Klar ist, viel wird anders werden im Netz. Aber wird es auch besser? Hier gehts zum Artikel.

Ukrainische Katzen seit Monaten im Tierheim

Es ist ihnen das Liebste, was sie auf ihrer Flucht vor dem Krieg aus der Heimat retten konnten. Doch weil in den Wohnungen des Pfalzinstituts keine Haustiere erlaubt sind, leben die Katzen einer ukrainischen Familie seit März im Tierheim. Hier geht’s zum Artikel.

Legaler Trick: Geld einfahren mit dem kleinen E-Roller

Jeder, der ein E-Auto kauft, kann sich über eine Prämie die klimafreundliche Art der Fortbewegung honorieren lassen. Bis jetzt sind Vehikel dabei, für die das nicht gedacht ist. Hier gehts zum Artikel.

Grabmale und Kinderarbeit: Welche Steine sind sauber?

Viele Grabsteine kommen aus Ländern, in denen Kinder in Steinbrüchen schuften müssen. Um dagegen vorzugehen, setzt sich Rheinland-Pfalz für neue Regeln ein. Kontrollieren sollen allerdings die Gemeinden. Hier geht’s zum Artikel.