CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner hat sich bei der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) für ein manipuliertes Foto entschuldigt, das die Junge Union Ahrweiler in den sozialen Medien verbreitet hat. „Die Herabwürdigung unserer Mitbewerber als Person durch Wort oder Bild lehnen wir ab“, schrieb Schreiner am Donnerstag auf Twitter. Die Junge Union Rheinland-Pfalz schloss sich der Entschuldigung an.

Die später gelöschte Bildmanipulation zeigte ein verzerrtes Bild von Dreyer mit einer vergrößerten Nase. Dazu platzierte die Junge Union die Textzeile: „Dreyer rudert endlich zurück. Schulöffnungen endlich verschoben“. Die Junge Union Ahrweiler nahm damit Bezug auf die Entscheidung des Bildungsministeriums, den zunächst geplanten Start des Wechselunterrichts an den Grundschulen nach dem Auftreten von Coronavirus-Mutationen in Baden-Württemberg zu verschieben.

Wir wollen mit Argumenten überzeugen.

Die Herabwürdigung unserer Mitbewerber als Person durch Wort oder Bild lehnen wir ab.

Ich habe mich deshalb bei Frau Ministerpräsidentin Dreyer für eine Kachel der JU aus Ahrweiler entschuldigt. — Gerd Schreiner (@GerdSchreiner) January 28, 2021

Der Landesverband der CDU hatte zunächst getwittert, die Kritik der JU Ahrweiler an der Bildungspolitik der Landesregierung sei berechtigt. „Die Art und Weise unterstützen wir nicht.“ Es sei absurd, den Urhebern der Bildmanipulation „eine antisemitische Bildsprache zu unterstellen“. Der SPD-Landesverband sprach von einer geschmacklosen Entgleisung.