Ab Sonntag soll die 26. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz in Kraft treten. Doch bereits seit der Veröffentlichung am Donnerstag herrscht im Amateurfußball helle Aufregung. Der Grund: Bei allen Spielen gilt für Zuschauer offiziell eine Vorausbuchungspflicht. Wie dies in der Praxis umgesetzt werden soll, bleibt offen. Zur Sicherstellung der 3G-Regel besteht zudem für Nichtimmunisierte eine Testpflicht.

In und um Kaiserslautern liefen bei den Verantwortlichen die Telefondrähte heiß. Schließlich geht es auch darum, wie die Verordnung bei den Spielen am Sonntag umgesetzt werden soll und kann. Im RHEINPFALZ-Gespräch kündigte die Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt nach Abstimmung mit Landrat Ralf Leßmeister an, dass am Sonntag in der Stadt und im Landkreis Kaiserslautern eine solche Vorausbuchungsfrist weit und großzügig ausgelegt werden kann. Es sei praktisch unmöglich, innerhalb von zwei Tagen eine solch weitreichende Anordnung umzusetzen, so Heß-Schmidt. Dagegen soll auf jeden Fall eine gewissenhafte Kontakterfassung gewährleistet werden, idealerweise über die Luca- oder Corona-Warn-App. Landrat Leßmeister hat bereits den Kreisvorsitzenden des SWFV, Rainer Pfaff, über diese Verfahrensweise unterrichtet, damit er die Vereine rechtzeitig informieren kann.

Welcher Spieler darf spielen?

Die Kreisbeigeordnete sieht vor allem die Verbände in der Pflicht, in Absprache mit der Landesregierung ihren Vereinen realistische Handlungsanweisungen an die Hand zu geben. Das betrifft auch die neue Anordnung, dass ab Sonntag die Zahl der nicht-immunisierten Personen begrenzt werden muss („2G+“). Aktuell können bei einem Fußballspiel 25 Nichtimmunisierte teilnehmen, diese Zahl verringert sich allerdings mit jeder Warnstufe. Wie dies zu kontrollieren ist und welche Spieler am Ende tatsächlich teilnehmen dürfen, bedarf einer raschen Klärung. Die wurde vom Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV) am Freitagnachmittag angekündigt: „Aktuell versuchen wir offene Fragen mit dem Ministerium zu klären“, so der SWFV in seiner Mail an die Vereine. „Sobald wir hier Klarheit bekommen, werden wir umgehend zusätzliche Infos versenden.“