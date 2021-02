Das Kaiserslauterer Unternehmen Wipotec ist ein Profiteur der Coronakrise. Impfstoffhersteller auf der ganzen Welt ordern derzeit Kontrollwaagen bei dem Mittelständler, der Spezialist für die Herstellung von Wägesystemen ist und allein am Standort Kaiserslautern 700 Mitarbeiter beschäftigt. Bei den Kontrollwaagen werden die Anfragen von Pharmazeuten in der Adam-Hoffmann-Straße derzeit mit Priorität bearbeitet. Benötigt werden sie, um den Füllstand von Impfstoff-Fläschchen zu kontrollieren und beispielsweise zur Vollständigkeitsverwiegung von Test-Sets und Reagenzien-Kits, die in Laboren verwendet werden. „Die Projekte kommen aus allen Kontinenten und haben vor allem einen Tenor: Liefert schnell“, so Vertriebschef Fred Köhler.

Hier geht’s zum kompletten Artikel über den Auftragsboom bei Wipotec.