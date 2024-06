Der große Winzerfestumzug ist der Höhepunkt des Deutschen Weinlesefestes in Neustadt. Bisher erfreute der Zug nicht nur die Menschen an der Strecke, sondern auch Fernsehzuschauer, denn der SWR hat die Veranstaltung übertragen. Doch das steht offenbar auf der Kippe. Die Nachrichtenagentur dpa meldete am Montag, dass der Sender ein umfangreiches Sparprogramm plane. Gekürzt werden soll demnach auch bei Live-Übertragungen, wovon der Umzug beim Weinlesefest betroffen sei. Auf Anfrage teilte das Stadtmarketing mit, dass man nach der Meldung den SWR kontaktiert habe, dabei „wurde uns die Aufzeichnung des Winzerfestumzugs im Jahr 2024 zugesichert“. Nach dem Weinlesefest würden die Verantwortlichen dann Gespräche führen, wie die Übertragung „im Jahr 2025 und in den Folgejahren gestaltet werden kann“.