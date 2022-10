Die Innenstadt von Neustadt war proppenvoll: Beim Winzerfestumzug am Sonntag wurden entlang der Strecke 75. 000 Besucher gezählt. 88 Zugnummern waren mit dabei.

Am Sonntagnachmittag stand der Spaß an der Pfalz und am Feiern im Vordergrund: Besonders nach der zweijährigen Corona-Zwangspause. Auch das Wetter spielte mit, der sommerliche Herbsttag trug ausgelassen zur Stimmung bei. Das waren die Highlights des Tages:

Hier der ausführliche Beitrag zum Umzug.